الإمارات تُعزّي في ضحايا تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع دولة ليبيا الشقيقة في وفاة الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس الأركان، وعدد من القادة العسكريين في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تُقلّهم إلى طرابلس قرب مطار أنقرة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة ليبيا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم.