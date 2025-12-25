17 منطقة حيوية في دبي تشهد تطبيق وتعديل تعرفة المواقف خلال 2025

أعلنت شركة «باركن»، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي، أن 17 منطقة في دبي شملها تطبيق تعرفة المواقف العامة وإدخال تعرفة جديدة أو تعديل التعرفة الموجودة من قبل، وذلك خلال عام 2025، فضلاً عن تحديد التعرفة لعدد الساعات والاشتراكات الشهرية، وذلك في إطار جهود الشركة لتنظيم إدارة المواقف في هذه المناطق الحيوية، وتحسين كفاءة استخدام المواقف العامة، وضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأوضحت أن التعرفة الجديدة راوحت بين درهمين حداً أدنى لمدة نصف ساعة أو ساعة واحدة في بعض المناطق، و36 درهماً حداً أقصى لمدة 24 ساعة في مناطق أخرى، إلى جانب توفير اشتراكات شهرية وسنوية متنوعة راوحت بين 300 درهم حداً أدنى للاشتراك الشهري و4040 درهماً حداً أقصى للاشتراك السنوي، بما يلبي احتياجات السكان والعاملين والزوار، وبما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ومستوى الطلب على المواقف، مع الإبقاء على مواقف مجانية في أوقات محددة، تشمل أيام الأحد والعطل الرسمية في عدد من المناطق، إضافة إلى فترات مجانية مخصصة للمصلين، خلال أوقات الصلاة في المواقف المحيطة بالمساجد.

وتفصيلاً، طبقت «باركن» تعرفة مواقف جديدة في المنطقة F بـ«الصفوح 2»، حيث جرى تعديل التعرفة لتصبح درهمين لنصف ساعة، وأربعة دراهم للساعة الواحدة، و32 درهماً من ثماني ساعات حتى اليوم الكامل، ضمن جهود تنظيم المواقف في المناطق الساحلية الحيوية.

كما أدخلت الشركة، وفقاً لتقارير اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، تعرفة مواقف جديدة W وWP في كل من القصيص الأولى، والكرامة، ومدينة دبي الملاحية، والكفاف، حيث حُددت تعرفة W بأربعة دراهم للساعة طوال اليوم، في حين تبلغ تعرفة WP أربعة دراهم للساعة خارج أوقات الذروة، وستة دراهم للساعة خلال أوقات الذروة.

وفي منطقة مردف، تم تطبيق تعرفة المواقف العامة ضمن المنطقتين 251C و251D، على أن تكون المواقف مدفوعة من الإثنين إلى السبت من الثامنة صباحاً حتى 10 مساءً، ومجانية أيام الأحد والعطل الرسمية، وبواقع درهمين للساعة خارج أوقات الذروة، وأربعة دراهم خلال أوقات الذروة.

وأدخلت «باركن» تعرفة مواقف جديدة في بوابة الخيل (365N)، حيث تعمل المواقف على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، برسوم أربعة دراهم للساعة و30 درهماً لليوم الكامل.

كما تم تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة الجداف ضمن مواقف الساحات (326C) والمواقف الجانبية (326D)، وفق نظام مشابه لمردف، مع رسوم درهمين للساعة خارج أوقات الذروة وأربعة دراهم خلال الذروة، ومجانية أيام الأحد والعطل الرسمية.

وفي إطار تنظيم مواقف المناطق المحيطة بالمساجد، تم تفعيل مناطق مواقف جديدة MP وM بالقرب من عدد من المساجد، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع تعرفة مخفّضة خارج أوقات الذروة، وإتاحة مواقف مجانية للمصلين، خلال أوقات الصلاة الرسمية.

وشملت القرارات كذلك تطبيق تعرفة المواقف العامة في مدينة دبي للتعهيد ومدينة دبي للاستوديوهات ضمن الرمز T، حيث تطبق التعرفة من الثامنة صباحاً حتى 10 مساءً، وتبدأ من درهمين لنصف ساعة وتصل إلى 36 درهماً لمدة 24 ساعة، مع توفير اشتراكات شهرية بقيمة 315 درهماً وسنوية بقيمة 2940 درهماً.

كما تم تطبيق تعرفة المواقف العامة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ضمن الرمز F، بتعرفة تبدأ من درهمين لنصف ساعة وتصل إلى 32 درهماً لليوم الكامل، إضافة إلى الاشتراكات الشهرية والسنوية المعتمدة، كما تم تطبيق تعرفة المواقف العامة في مدينة دبي الرياضية ضمن الرمز S، حيث تبدأ الرسوم من درهمين للساعة وتصل إلى 20 درهماً لمدة 24 ساعة، مع اشتراك شهري بقيمة 300 درهم، وسنوي بقيمة 2800 درهم.

وامتد تطبيق التعرفة إلى مجمع دبي للعلوم ومدينة دبي للإنتاج ضمن الرمز F، برسوم أربعة دراهم للساعة وتصل إلى 32 درهماً لليوم الكامل، إلى جانب الاشتراكات الشهرية والسنوية.

كما شملت القرارات تطبيق تعرفة المواقف العامة في مثلث قرية جميرا ضمن الرمز 684T، حيث تبدأ الرسوم من درهمين لنصف ساعة وتصل إلى 36 درهماً لمدة 24 ساعة، مع اشتراك شهري بقيمة 675 درهماً وسنوي بقيمة 4040 درهماً، وتم تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة وصل جرين بارك، ضمن الرمز 614W، حيث تطبق التعرفة على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، وتبدأ من درهمين لنصف ساعة، وتصل إلى 16 درهماً لمدة أربع ساعات، مع توفير اشتراكات لمدة ثلاثة أشهر وسنوية.

• «باركن» وفرت اشتراكات راوحت بين 300 درهم حداً أدنى للشهر و4040 درهماً حداً أقصى للاشتراك السنوي.