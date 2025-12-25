محمد بن راشد: الطب رسالة إنسانية.. وفضل منطقتنا كبير في تطوير علومه على مدى قرون

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الدكتور نبيل صيدح على فوزه بجائزة «نوابغ العرب 2025»، عن فئة الطب، مؤكداً أن رسالة هذه المنطقة، التي سجلت في عصرها الذهبي اختراع أدوات جراحية جديدة، وتشخيص أمراض معقدة وتجريب أدوية مبتكرة وبناء مستشفيات متكاملة ومتخصصة، مستمرة مع العقول العربية الفذة الحريصة على المساهمة في تطوير العلوم الصحية والابتكارات الطبية من أجل الإنسان.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حساب سموه على منصة «إكس»، أمس: «نبارك اليوم للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2025، الدكتور نبيل صيدح، من مصر، مدير وحدة أبحاث الغدد العصبية الحيوية في معهد مونتريال للأبحاث السريرية. قدّم إسهامات علمية رائدة في فهم صحة القلب وتنظيم مستويات الكوليسترول، وركّز في دراساته على العمليات الحيوية التي تتحكم في كيفية تعامل الجسم مع الدهون، ما أسهم في تطوير جيل جديد من الأدوية تُستخدم اليوم على نطاق واسع لخفض الكوليسترول، وتقليل مخاطر أمراض القلب. نشر أكثر من 820 بحثاً علمياً، وتمّ الاستشهاد بأبحاثه أكثر من 71 ألف مرة».

وأضاف سموه: «الطب رسالة إنسانية، ومنطقتنا كان لها فضل كبير، على مدى قرون، في تطوير علومه، وممارساته، وأدواته، وأبحاثه. وجائزة نوابغ العرب تعيد البوصلة إلى مسارها الصحيح، لتحتفي بما يقدّمه الإنسان العربي، وتُظهره قدوةً للأجيال».

ويجسد مشروع «نوابغ العرب» مشروعاً استراتيجياً عربياً، أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتقديم أكبر تقدير للعقول العربية المتميزة بإنجازاتها في ست فئات حيوية لاستئناف مساهمة المنطقة العربية في الحضارة الإنسانية، وهي الطب، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الطبيعية، والعمارة والتصميم، والاقتصاد، والأدب والفنون.

وتم منح جائزة نوابغ العرب في فئة الطب لعام 2025 للدكتور نبيل صيدح، مدير وحدة أبحاث الغدد الصماء العصبية الحيوية في معهد مونتريال للأبحاث السريرية، تقديراً لإسهاماته الرائدة في تعزيز صحة القلب، وفهم كيفية تنظيم الجسم لمستويات الكوليسترول، بعد أن ركّز على مدى مسيرته العلمية الواسعة على دراسة العمليات الحيوية الأساسية التي تتحكم في كيفية تعامل الجسم مع الدهون، وهي أبحاث ساعدت في حماية ملايين الأشخاص من النوبات القلبية والجلطات.

وتُعدّ من أبرز إنجازاته، مساهمته في اكتشاف إنزيم «PCSK9»، الذي يلعب دوراً محورياً في التحكم بمستويات الكوليسترول في الدم.

وقد أوضح هذا الاكتشاف أن زيادة نشاط هذا الإنزيم يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع خطر في مستويات الكوليسترول.

ومثّل ذلك نقطة تحول أدت إلى تطوير جيل جديد من الأدوية الفعّالة، المعروفة باسم مثبطات «PCSK9»، التي تُستخدم اليوم على نطاق واسع لخفض الكوليسترول، وتقليل مخاطر أمراض القلب.

ونشر الدكتور صيدح أكثر من 820 بحثاً علمياً، وتمّ الاستشهاد بأعماله أكثر من 71 ألف مرة، ما يجعله أحد أبرز العلماء في مجاله.

وإلى جانب أبحاثه في صحة القلب، قدّم إسهامات مهمة في فهم أمراض الكبد الدهني، واضطرابات السمنة، وانتشار السرطان، وكذلك في تفسير كيفية دخول بعض الفيروسات إلى الخلايا البشرية.

وقد فتحت هذه الاكتشافات أبواباً جديدة لتطوير علاجات مبتكرة في العديد من المجالات الطبية.

وأجرى وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب»، محمد بن عبدالله القرقاوي، اتصالاً مرئياً بالدكتور نبيل صيدح، أبلغه خلاله بفوزه بجائزة «نوابغ العرب 2025» عن فئة الطب، وأشاد فيه بأبحاثه العلمية المتقدمة التي فتحت آفاقاً واسعة لتوظيف أحدث ما توصلت إليه التقنيات والبيانات في ابتكار أدوية جديدة وعلاجات تخصصية ترتقي بمستويات الرعاية الصحية، وتحمي مستقبل الأجيال القادمة.

وقال إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمشروع «نوابغ العرب» الأكبر من نوعه عربياً شكّل لفتة احتفاء وتقدير للمبدعين والمتميزين العرب، وأرسل رسالة تقدير بليغة بالقول والفعل للذين نذروا أنفسهم من أجل تطور العلم والمعرفة البشرية وتقدّم الإنسان والحضارة، مؤكداً أن الدكتور نبيل صيدح هو أحد هؤلاء المتميزين الذين وهبوا حياتهم للارتقاء بصحة المجتمعات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، والمساهمة بأبحاث علاجية ووقائية رائدة تسجل فصلاً جديداً في علوم الطب المختلفة.

وضمت لجنة الطب في جائزة «نوابغ العرب» لعام 2025 كلاً من المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رئيس اللجنة، الدكتور عامر أحمد شريف، والأعضاء: الأستاذ الفخري بجامعة جون هوبكنز، البروفيسور إلياس زرهوني، والمدير العام لهيئة الصحة بدبي، الدكتور علوي الشيخ علي، وأستاذة العلوم العصبية في قسم الطب النفسي بكلية الطب في جامعة متشيغين، البروفيسورة هدى عقيل.

«نوابغ العرب».. الجائزة الأكبر من نوعها عربياً

تشكل مبادرة «نوابغ العرب» الجائزة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم العقول الفذة والمتميزة، وتسلط الضوء على قصص نجاح عباقرة مبدعين بارزين في تخصصاتهم، ليكونوا قدوة ملهمة للنشء والشباب العربي المتعطش لأداء دور فاعل في إثراء المخزون العلمي والمعرفي البشري.

6 تخصصات نوعية

تمنح جائزة «نوابغ العرب» في دورتها الثالثة على التوالي أرفع تقدير عربي في ستة تخصصات نوعية ذات أهمية حيوية، لتحفيز الإنتاج العلمي والمعرفي والثقافي والإبداعي والعمراني في المنطقة العربية، ومضاعفة زخم النمو في العالم العربي، بعد أن أصبحت «نوابغ العرب» منصة عربية رائدة ومشروعاً عربياً استراتيجياً، يمكّن جيلاً جديداً من العلماء والأطباء والمهندسين والمبتكرين والمخترعين الشباب، بتسليط الضوء على إبداعات العقول العربية الفذة التي وصلت بإنجازاتها المعرفية والفكرية والعلمية والإنسانية إلى العالمية.

محمد بن راشد:

