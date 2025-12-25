أمطار وطقس غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ويصبح غائماً أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الداخلية، خصوصاً غرباً، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 وتصل إلى 35 كيلومتراً/الساعة.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:13، والمد الثاني عند الساعة 05:32، والجَزْر الأول عند الساعة 09:22، والجَزْر الثاني عند الساعة 22:33، وفي بحر عمان الموج خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:23، والمد الثاني عند الساعة 01:25، والجَزْر الأول عند الساعة 18:40، والجَزْر الثاني عند الساعة 08:03.