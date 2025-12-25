دبي تودّع المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحــد «أول يناير»

أعلنت بلدية دبي أن المرحلة الأخيرة من القرار المتعلق بحظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 2026، بالتزامن مع تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 380 لعام 2022، في شأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة.

وأعدت بلدية دبي الدليل التوعوي الشامل لاستخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي، لتسهيل اختيار المواد البديلة على الجهات المستهدفة.

ويهدف قرار المجلس التنفيذي رقم (124) لسنة 2023، بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي، إلى حماية البيئة الطبيعية والثروة البيولوجية والحيوانية المحلية، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني سلوكيات مُستدامة وصديقة للبيئة، ونشر ثقافة استخدام المواد المُعاد تدويرها، وتحفيز القطاع الخاص والسوق المحلّي على توفير منتجات متعددة الاستخدامات، تماشياً مع مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إعادة استخدام المواد والمنتجات في الاقتصاد المحلّي بشكل مستدام.

وكانت المرحلة الأولى من القرار قد أُعلن عنها في الأول من يناير 2024، وشملت حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مع استمرار التعرفة 25 فلساً على جميع الأكياس الأخرى حتى تاريخ الأول من يونيو 2024، ودخلت معه المرحلة الثانية بحظر جميع الأكياس ذات الاستخدام الواحد، وفي إطار استكمال تطبيق القرار، بدأت المرحلة الثالثة في الأول من يناير 2025، حيث تم توسيع نطاق الحظر ليشمل مجموعة من المنتجات ذات الاستخدام الواحد، التي تضمنت: أكواب الستايروفوم، والمصاصات البلاستيكية، وعيدان القطن البلاستيكية، وأغطية المائدة البلاستيكية، وعلب الطعام المصنوعة من الستايروفوم، إضافة إلى عيدان التحريك البلاستيكية.

