البلوشي: تطوير الخدمات القضائية رقمياً يعزز مبادئ العدالة والشفافية

شدد النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، على ضرورة تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة في العمل القضائي، مؤكداً أهمية تعزيز الأداء والارتقاء بجودة الإجراءات المتبعة في التعامل مع البلاغات الجزائية والتصرف فيها، وذلك خلال جولة ميدانية لتفقد سير العمل في نيابة الظفرة، في إطار الحرص على متابعة مستوى الأداء والخدمات المقدمة في النيابة العامة.

وتفصيلاً، اطلع المستشار علي محمد البلوشي خلال جولته على آليات إنجاز القضايا، ومنظومة الخدمات الرقمية، ودورها في تسريع الإجراءات وتسهيل المعاملات ورفع كفاءة العمل القضائي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأكد النائب العام، خلال لقائه أعضاء النيابة العامة والموظفين، أهمية تعزيز الأداء والارتقاء بجودة الإجراءات وتحقيق أعلى معايير الدقة، وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة في العمل القضائي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة ورفع كفاءة الخدمات القضائية.

وأشار إلى ضرورة مواصلة تطوير الخدمات الرقمية واعتماد الحلول الذكية التي تسهم في تحسين وتيرة العمل، وتعزز مبادئ العدالة والشفافية، ودعم البيئة القضائية، مشيداً بالأداء المتميز لفريق العمل، وجهودهم في تحقيق العدالة وخدمة المجتمع.

وفي سياق متصل، زار المستشار علي البلوشي مركز شرطة تل مرعب، واطلع على جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تأمين فعاليات مهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2026)، الذي يُقام خلال الفترة من 12 ديسمبر 2025 حتى الثالث من يناير 2026، بمدينة ليوا في منطقة الظفرة.

واستمع إلى شرح مفصل حول الخطة الأمنية المعتمدة لتأمين الفعاليات، وتشمل تكثيف الدوريات في مواقع المهرجان، وتنظيم الحركة المرورية على الطرق والتقاطعات المؤدية إليه، إلى جانب توفير الكوادر الطبية والمتخصصة، بما يضمن سلامة المشاركين والزوار.

وأشاد النائب العام بمستوى الجاهزية الأمنية، والخدمات المقدمة خلال المهرجان، وجهود التوعية بأنظمة السير والمرور، بما يسهم في تحقيق أهداف المهرجان وتوفير أجواء آمنة تمكن المشاركين والجمهور من الاستمتاع بالمنافسات الرياضية.