اعتماد تعيين منصور الصباحي رئيساً تنفيذياً لـ "مدى ميديا"

اعتمد مجلس إدارة شركة "مدى ميديا -ش.م.خ"، خلال اجتماعه برئاسة رئيس المجلس مطر الطاير، تعيين منصور الصباحي رئيساً تنفيذياً للشركة.

ورحّب الطاير، بانضمام الصباحي للقيادة التنفيذية في شركة مدى ميديا، وقال: "يسرني الإعلان عن تعيين، منصور الصباحي رئيساً تنفيذياً لشركة "مدى ميديا"، متمنياً له التوفيق في منصبه الجديد، ومؤكداً ثقة مجلس الإدارة، في القدرات القيادية والخبرات المميزة التي يتمتع بها، والتي ستمكنه من قيادة الشركة نحو تحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية التي أنشئت لأجلها".

من جانبه، أعرب الصباحي "عن بالغ اعتزازه بنيل ثقة مجلس إدارة شركة مدى ميديا، وتكليفه بقيادة الشركة خلال المرحلة المقبلة، وقال: "سنركز في هذه المرحلة على ترسيخ دور الشركة في تطوير قطاع الإعلانات الخارجية بما يعزز جمالية واستدامة مدينة دبي ويواكب مكانتها العالمية".

وأضاف: "كذلك سنركز جهودنا على دعم تأسيس منظومة حضرية متكاملة في القطاع، تتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، عبر المساهمة في تحفيز النمو، وخلق الفرص الاستثمارية النوعية، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والعالميين، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً".

ويمتلك منصور الصباحي مسيرة مهنية مميزة تمتد لأكثر من 15 عاماً، نجح خلالها في تحقيق أهداف مؤثرة في قطاعات التمويل والاستثمار والحوكمة الاستراتيجية، حيث عمل في عدد من المؤسسات المالية المرموقة؛ بعدها التحق بالعمل في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث تدرج في عدة مناصب وصولاً لمنصب مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار في الهيئة.

وقد أسهم الصباحي في توسعة محفظة الشراكات بين القطاعين العام والخاص بفضل مهارات التخطيط الإداري والتواصل الفعال، والقدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، إلى جانب خبراته الطويلة والمتنوعة في أسواق المال وتمويل الشركات وإدارة المخاطر.