رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس المجلس الرئاسي الليبي بوفاة رئيس الأركان والوفد المرافق له

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي، بوفاة رئيس الأركان الفريق أول ركن محمد الحداد والوفد المرافق له في حادث تحطم الطائرة العسكرية الليبية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الدكتور محمد يونس المنفي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا عبدالحميد الدبيبة.