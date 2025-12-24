الإمارات تتضامن مع ليبيا وتُعزّي في ضحايا تحطم طائرة رئيس الأركان

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع دولة ليبيا الشقيقة في وفاة رئيس الأركان الفريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من القادة العسكريين في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقلهم إلى طرابلس قرب مطار أنقرة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة ليبيا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم.