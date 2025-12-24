طقس الإمارات.. صحو غداً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائما أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية خاصة غرباً، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:13، والمد الثاني عند الساعة 05:32، والجزرالأول عند الساعة 09:22، والجزر الثاني عند الساعة 22:33 .

وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 12:23، والمد الثاني عند الساعة 01:25، والجزر الأول عند الساعة 18:40، والجزرالثاني عند الساعة 08:03.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 17 80 35

دبي 26 18 85 35

الشارقة 26 15 85 40

عجمان 26 18 80 45

أم القيوين 25 14 85 45

رأس الخيمة 26 12 85 35

الفجيرة 25 18 80 35

العـين 24 14 90 30

ليوا 25 13 90 30

الرويس 25 15 90 35

السلع 24 16 80 50

دلـمـا 24 20 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 24 20 85 45

أبو موسى 24 20 85 50