بلدية دبي تُعلن دخول المرحلة الأخيرة من حظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026

تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (124) لسنة 2023 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت بلدية دبي أن المرحلة الأخيرة من القرار المتعلقة بحظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2026. وذلك بالتزامن مع تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 380 لعام 2022 في شان تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة.

وتتركز هذه المرحلة على حظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تشمل دون الحصر: الصحون البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأدوات المائدة البلاستيكية وتشمل عيدان الأكل، وأكواب المرطبات البلاستيكية وأغطيتها، بالإضافة إلى المواد التي تم حظرها في إمارة دبي خلال العام 2025 وتشمل أكواب وصحون وعبوات البوليستر، عيدان التحريك البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، عيدان تنظيف الأذنين البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أغطية السفرة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، المصاصات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

حيث قامت بلدية دبي بإعداد الدليل التوعوي الشامل لاستخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي لتسهيل اختيار المواد البديلة على الجهات المستهدفة.

وتلتزم بلدية دبي، بالتنسيق مع شركائها من حكومة دبي، بترسيخ السلوكيات والممارسات المستدامة الإيجابية الواعية بين فئات وشرائح المجتمع من الأفراد والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وإشراكهم في تكريس تلك الممارسات في الحياة اليومية ونمط العيش والعمل في دبي لمواصلة الارتقاء بجَودة الحياة واستدامتها لكل مجتمع الإمارة، وجعل دبي مدينة عالمية رائدة وأكثر استدامة تعزز من جهود الحفاظ على البيئة، وتبني ممارسات الاقتصاد الدائري والأخضر، وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

ومن خلال شراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص، تعمل بلدية دبي على تعزيز ثقافة الاستدامة وتشجيع المجتمع على تبني سلوكيات مسؤولة تقلل من الاعتماد على البلاستيك، كما ترسخ بلدية دبي مكان دبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال الاستدامة والابتكار البيئي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في الإمارة.

ويهدف قرار المجلس التنفيذي رقم (124) لسنة 2023 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي، إلى حماية البيئة الطبيعية والثروة البيولوجية والحيوانية المحلّية، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني سلوكيات مُستدامة وصديقة للبيئة، ونشر ثقافة استخدام المواد المُعاد تدويرها، وتحفيز القطاع الخاص والسوق المحلّي على توفير منتجات متعددة الاستخدامات، تماشياً مع مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إعادة استخدام المواد والمنتجات في الاقتصاد المحلّي بشكل مستدام.

وكانت المرحلة الأولى من القرار قد أُعلن عنها في 1 يناير 2024 وشملت حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مع استمرار التعرفة 25 فلس على جميع الأكياس الأخرى حتى تاريخ 1 يونيو 2024، والتي دخلت معه المرحلة الثانية بحظر جميع الأكياس ذات الاستخدام الواحد.

وفي إطار استكمال تطبيق القرار، بدأت المرحلة الثالثة في 1 يناير 2025، حيث تم توسيع نطاق الحظر ليشمل مجموعة من المنتجات ذات الاستخدام الواحد، تضمنت: أكواب الستايروفوم من، والمصاصات البلاستيكية، وعيدان القطن البلاستيكية وأغطية المائدة البلاستيكية وعلب الطعام المصنوعة من الستايروفوم، بالإضافة إلى عيدان التحريك البلاستيكية.