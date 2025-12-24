رأس الخيمة.. تعديل سرعات ضبط الرادار على شارع الشيخ صقر بن محمد القاسمي

تعزيزاً لأمن الطرق، أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن تخفيض سرعة شارع الشيخ صقر بن محمد E18 الممتد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وحتى دوار الخران إلى 80 كيلومترًا بالساعة بدلًا من 100 كيلومتر في الساعة؛ لتصبح سرعة ضبط الرادار 101 كم/س بدءًا من مطلع الشهر المقبل.

وأوضح سعادة العميد أحمد الصم النقبي -مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة- أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع جهود القيادة لتحقيق أهداف وزارة الداخلية، الرامية لجعل الطرق أكثر أمانًا، وتعزيز النقل الآمن والسلامة المرورية عبر الطرقات، إلى جانب خفض الحوادث المرورية خاصة أن هذا الشارع الحيوي يمر في منطقة سكنيّة وتجاريّة مأهولة، وتؤمّه أعدادٌ كبيرةٌ من السيارات؛ كونه أحد الشوارع الرئيسية الرابطة بين إمارة رأس الخيمة وغيرها من إمارات الدولة ومدنها.

ودعا العميد النقبي السائقين إلى الامتثال للسرعات الجديدة للشارع المذكور؛ للإسهام في تحقيق الأهداف المرجوة، وتجنبًا للتعرض للمخالفة وما يترتب عليها من غرامات مالية، مؤكدًا حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الدائم على إعطاء سلامة الجمهور -من سائقي المركبات ومستخدمي الشوارع والطرقات- الأولوية الأولى والأهم في أية قرارات تُتخذ.