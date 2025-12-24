رئيس الدولة وملك ماليزيا يبحثان دفع مسارات التنمية في البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، صاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن السلطان إسكندر ملك ماليزيا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق أياماً عدة.

ورحب سموه خلال اللقاء، الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي، بجلالة ملك ماليزيا في بلده الثاني دولة الإمارات، وتبادل معه الأحاديث الودية التي تعبّر عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين، معربين عن تمنياتهما للبلدين دوام التقدّم والازدهار وللعلاقات الإماراتية الماليزية مزيداً من التطور، وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف أوجه التعاون في المجالات التي تدفع مسارات التنمية في البلدين، بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.