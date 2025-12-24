بحث تعزيز التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الياباني

استقبل رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور علي راشد النعيمي، أمس، في أبوظبي، مساعد الوزير والمدير العام لإدارة شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في وزارة الخارجية لليابان، السفير كييئيتشي إيواموتو، بحضور عضو المجلس، سارة محمد فلكناز.

وجرى خلال اللقاء تأكيد متانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، والتي تقوم على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والاقتصاد والطاقة والفضاء، مؤكدين حرص البلدين الصديقين على الدفع بالعلاقات الاستراتيجية نحو آفاق أوسع، بما يدعم المصالح المشتركة ويحقق المنفعة والنمو والازدهار لشعبيهما.

وأشاد الجانبان بالجهود المبذولة من قبل مسؤولي البلدين للتوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، لما تمثّله من أهمية كبيرة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية الاستراتيجية بين الجانبين.

كما جرى بحث آليات تعزيز التعاون والتواصل بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الياباني، لاسيما على صعيد المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يُسهم في تعزيز التنسيق والتشاور حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرين إلى تنامي دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية، وتجسير التعاون بين مختلف الشعوب.

وأكد الجانبان المبادئ المشتركة التي تجمع البلدين، وفي مقدمتها العمل من أجل السلام والتنمية والازدهار، ونشر قيم التسامح والتعايش والحوار واحترام الآخر.