الإمارات تُدين الهجوم الإرهابي شمال غرب باكستان

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف دورية للشرطة الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا، شمال غرب باكستان، وأسفر عن مقتل خمسة من عناصر الأمن، وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق.