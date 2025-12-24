زراعة 3791 شتلة لأشجار محلية في رأس الخيمة

برعاية وحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس هيئة رأس الخيمة للطيران المدني عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة العضو الفخري في مجموعة عمل الإمارات للبيئة، اختتمت المجموعة بنجاح فعاليات «عام المجتمع» عبر تنظيم حملتها السنوية لزراعة الأشجار المحلية، تحت مظلة برنامج «من أجل إماراتنا نزرع»، التي أقيمت، أمس، في محمية النحل بمنطقة صخيبر المنيعي في رأس الخيمة.

وشهدت الفعالية حشداً كبيراً ضم أكثر من 1573 مشاركاً من المؤسسات الأكاديمية وقطاع الشركات والجهات الحكومية وأفراد المجتمع، الذين قاموا بغرس 3791 شتلة من أشجار السدر والسمر المحلية، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بإعادة تأهيل النظم البيئية، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع عام المجتمع الداعي إلى تعزيز الوحدة والتطوع والمسؤولية المشتركة.

وفي تعليقه على الحدث، أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي أن هذا التجمع دليل على روح الوحدة والمسؤولية البيئية الراسخة بين كل شرائح المجتمع في دولة الإمارات، مشيداً برؤية مجموعة عمل الإمارات للبيئة في قيادة مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى إعادة تأهيل بيئتنا الطبيعية وإلهام مجتمعاتنا للعمل بمسؤولية.

من جانبها، سلطت العضو المؤسّس رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، الدكتورة حبيبة المرعشي، الضوء على الأبعاد الاستراتيجية لهذا المشروع السنوي، وقالت إن المبادرة تتجاوز مجرد غرس الأشجار، فهي تعكس واجبنا الجماعي في حماية التراث الطبيعي للدولة، وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة، حيث ترمز كل شتلة للأمل والوحدة والعزم على ضمان مستقبل أكثر صحة للأجيال القادمة.