توعية مستخدمي الدراجات الكهربائية في أبوظبي بالاستخدام الآمن

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي حملة توعية لمستخدمي الدراجات الكهربائية في كورنيش أبوظبي، ضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع»، وذلك بالتعاون مع أبوظبي للتنقل، بهدف تعزيز السلامة المرورية وترسيخ مفاهيم القيادة الآمنة.

وهدفت الحملة إلى توعية مستخدمي الدراجات الكهربائية بأهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والأنظمة المرورية، من خلال تقديم الإرشادات التوعوية والنصائح المتعلقة بالاستخدام الآمن، بما يُسهم في حماية الأرواح والممتلكات، والحد من الحوادث المرورية والإصابات، خصوصاً مع تزايد استخدام هذا النوع من وسائل التنقل الحديثة.