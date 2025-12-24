فقدان الوعي وراء حادث بليغ في دبي.. قيادة تحت تأثير الأمراض المزمنة

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر قيادة المركبات أثناء الشعور بالتعب الشديد والنعاس، أو في حالات التعرض لمشكلات صحية، تفادياً لوقوع حوادث مرورية خطرة، ينتج عنها وفيات أو إصابات بليغة، وذلك بعد وقوع حادث على شارع الشيخ محمد بن زايد، نتيجة فقدان السائق السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ إثر تعرضه لحالة فقدان وعي.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن بعض السائقين قد يستهينون بأعراض بسيطة، إلا أنها قد تتحول في لحظة إلى سبب مباشر في وقوع حادث قاتل، لافتاً إلى أن فقدان الوعي أثناء القيادة يُعد من أخطر الأسباب المؤدية للحوادث الجسيمة، حيث يفقد السائق السيطرة بالكامل خلال ثوانٍ معدودة، ما يعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر. وأضاف أن هذه الحوادث تؤكد ضرورة الحرص على إجراء الفحوص الطبية الدورية، خصوصاً للسائقين الذين يعانون أمراضاً مزمنة، أو يقودون لفترات طويلة متواصلة قد تؤدي إلى إرهاق جسدي ونفسي، يزيد من احتمالية التعرض لمضاعفات صحية مفاجئة، كما شدد على أهمية أخذ فترات راحة كافية خلال الرحلات الطويلة، والتوقف فور الشعور بأي عارض صحي غير طبيعي أو دوار أو إرهاق مفاجئ.

وجاء ذلك عقب وقوع حادث على شارع الشيخ محمد بن زايد، نتيجة فقدان السائق السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ إثر تعرضه لحالة فقدان وعي، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها بالحاجز الإسمنتي، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن خبراء حوادث السير انتقلوا على الفور إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات وجمع الأدلة، فيما تولت الدوريات المرورية تنظيم حركة السير وتأمين الموقع وتسهيل وصول مركبات الإسعاف والإنقاذ، والعمل على إزالة المركبة المتضررة من الطريق، لضمان عودة الحركة المرورية لطبيعتها سريعاً من دون تعطيل.