طرح لوحات جديدة للمركبات الكلاسيكية والدراجات النارية في الشارقة

طرحت القيادة العامة لشرطة الشارقة فئة جديدة من لوحات المركبات الكلاسيكية والدراجات النارية، تشمل الفئة الأولى، وذلك في إطار تعزيز الهوية البصرية لإمارة الشارقة، وتماشياً مع التحديث المستمر في تصميم لوحات أرقام المركبات، وبما يجسد البعد الحضاري للإمارة.

وأوضحت أن اللوحات الجديدة تأتي بالشكل المعتمد للوحات المركبات وفق هوية إمارة الشارقة، وتشمل الفئة الأولى والخصوصية للمركبات الكلاسيكية، والفئة الأولى للدراجات النارية، بما يواكب المعايير الحديثة ومع الحفاظ على الطابع التراثي لهذه الفئة من المركبات.

وأكدت شرطة الشارقة أن طرح الفئة الجديدة يأتي في إطار تقديم خدمات نوعية ومتميزة لأصحاب المركبات الكلاسيكية والدراجات النارية، إذ ستخصص هذه الأرقام للبيع بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، لتعزيز تجربة المتعاملين من خلال خيارات متعددة تتسم بالجودة والتنوع، وتنسجم مع التوجهات المؤسسية في تطوير منظومة الخدمات المرورية.