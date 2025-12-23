رئيس الدولة يستقبل ملك ماليزيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم ملك ماليزيا السلطان إبراهيم ابن السلطان إسكندر الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ بملك ماليزيا في بلده الثاني دولة الإمارات وتبادل معه الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين، معربين عن تمنياتهما للبلدين دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الإماراتية الماليزية مزيداً من التطور.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف أوجه التعاون في المجالات التي تدفع مسارات التنمية في البلدين بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.