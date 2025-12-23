خالد بن محمد يشهد جانباً من منافسات الألعاب الرقمية والإلكترونية الهجينة

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من منافسات الألعاب الرقمية والإلكترونية الهجينة في «دورة ألعاب المستقبل 2025»، التي تُعقد في مركز أدنيك أبوظبي حتى 23 ديسمبر الجاري.

وينظم البطولة «أسباير»، ذراع إدارة البرامج التكنولوجية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بدعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وتشمل دورة ألعاب المستقبل مجموعة من الرياضات الفيجيتالية، أو الأنشطة الرياضية الهجينة، التي تجمع بين المهارات الذهنية والرقمية، كالتخطيط السريع واتخاذ القرار في بيئة العالم الافتراضي، بالاعتماد على اللياقة البدنية والقوة الجسدية العالية لأداء حركات حقيقية متناسقة مع الألعاب الإلكترونية، من خلال الدمج بين الواقع الافتراضي وتنفيذ حركات رياضية وجسدية حقيقية. وتضم هذه الدورة منافسات في كرة القدم، وكرة السلة والفنون القتالية، والرماية وسباق الطائرات المسيرة والروبوتات.

ويشارك في البطولة أكثر من 850 رياضياً يُمثّلون أكثر من 60 دولة، للتنافس ضمن 11 فئة من الألعاب الرقمية والإلكترونية الهجينة، لنيل جوائز مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو خمسة ملايين دولار.

ورافق سموه، خلال هذه الزيارة، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فيصل عبدالعزيز البناي.