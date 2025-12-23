«الخدمات الذكية» تقلص زمن تسجيل المركبات في رأس الخيمة 70%

تُسهم المنظومة المتكاملة للشراكات والخدمات الذكية - التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وتُركز على الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوظيف التقنيات الذكية - في تحسين رحلة المتعامل وتعزيز جودة الخدمات وكفاءتها.

وقال مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، إن المنظومة حققت منذ إطلاقها نتائج ملموسة تجسدت في تقليص زمن رحلة تسجيل المركبات بنسبة بلغت 70%، وأتمتة اختبارات القيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتعزيز دقة النتائج ورفع مستوى الشفافية التشغيلية، فضلاً عن تطبيق منصات ذكية، لرصد عيوب الطرق، وتحسين السلامة المرورية، وذكر مدير عام العمليات المركزية في رأس الخيمة أن هذه التحسينات جاءت في إطار تصفير البيروقراطية في الأداء الحكومي، بالشراكة الاستراتيجية مع الجهات المعنية؛ بهدف تحسين تجربة المتعامل بصورة مستدامة، وبما ينسجم مع سعي شرطة رأس الخيمة للريادة في الخدمات الحكومية الرقمية.