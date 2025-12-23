إطلاق الدورة الثانية لبرنامج «جسور خليجية»

أطلقت «ناشئة الشارقة» و«سجايا فتيات الشارقة»، التابعتان لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أعمال الدورة الثانية من برنامج «جسور خليجية - البرنامج الخليجي للقيادات الشبابية»، الذي يقام بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة 40 شاباً وشابة يمثّلون وفوداً شبابية من دول المجلس كافة، في خطوة تعكس عمق رؤية ومكانة إمارة الشارقة الحاضنة للثقافة والإنسان.

وأقيم حفل الإطلاق بمجمع القرآن الكريم في الشارقة، بحضور ممثلي مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ومن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن الهيئة الاتحادية للشباب، وقيادات من المجتمع المحلي والإماراتي.

وعرض الحفل مقطعاً مرئياً افتتاحياً للدورة الثانية من البرنامج، حمل في مشاهده رسالة للشباب، جوهرها أهمية التعاون وتبادل الخبرات لاستكمال مسيرة النجاح الخليجي، مجسداً رؤية البرنامج وأهدافه الرامية إلى تحقيق الوحدة، والعمل المشترك بين شباب الخليج لبناء جسور مترابطة وراسخة، خليجية الجذور وعربية التأثير.

وأكدت عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، حنان المحمود، أن «جسور خليجية» ليس مجرد برنامج تدريبي، بل مساحة حقيقية لصناعة الوعي القيادي وتعزيز الروابط الخليجية بين الشباب، مشيدة بالدعم الكريم من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، التي آمنت بأن الشباب بذور تحمل الغد في ملامحها، وأن رعايتهم واجب وطني وأساس للنهضة المستدامة، وأن الاستثمار في طاقاتهم نهج راسخ في مسيرة الشارقة.