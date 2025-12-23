«فضّ المنازعات الإيجارية» يعقد جلسة «مختبر التقاضي»

عقد مركز فضّ المنازعات الإيجارية جلسة معرفية شاملة بعنوان «مختبر التقاضي» بمشاركة عددٍ من قضاة المركز بمتحف الشندغة في دبي، وذلك في إطار رؤيته الهادفة إلى الارتقاء المهني المستمر بجودة العمل القضائي. وتمحورت الجلسة حول مناقشة آفاق التطوير، واستعراض أفضل الممارسات القانونية، وبحث الفرص الحالية التي تدعم الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ العدالة في القطاع الإيجاري بالإمارة.

كما أقيم «مختبر التقاضي» ليكون بمثابة حلقة نقاشية استشرافية، ركزت على مستقبل التقاضي والأنظمة الذكية المعمول بها في المركز، وطرح الأفكار الابتكارية التي تدعم الأداء العام، إضافة إلى توفير بيئة عمل متجددة وفعّالة تُسهم في تسريع التعامل مع الملفات القضائية المختلفة بدقة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، وتعزيز المكانة الرائدة للمركز في هذا المجال. وجاء تنظيم «مختبر التقاضي» ضمن مسارين رئيسين، الأول ركّز على تحسين الخدمات وآليات العمل، بينما خصّص المحور الثاني لإظهار التحديات القائمة وكيفية تحويلها إلى فرص تطويرية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وتم بحث إمكانات توظيف التقنيات المتقدمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي لتسريع الفصل في المنازعات الإيجارية.