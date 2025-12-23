توظيف تقنية «الدرون» لفحص أنفاق مترو دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات توظيف تقنية الطائرات بدون طيار (الدرون) لفحص أنفاق مترو دبي، وذلك بالتعاون مع مشغل المترو «كيوليس إم إتش آي»، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتأتي هذه المبادرة لتشكل نقلة نوعية وبداية مرحلة جديدة من الابتكار والتميز والتطور الرقمي في عمليات تشغيل مترو دبي.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الصيانة في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، داوود الرّيس: «لقد أسهم استخدام التقنية في تحقيق انخفاض بنسبة 60% في مدة الفحص، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، إلى جانب تحسن كبير في كفاءة عمليات الفحص ككل، لاسيما في بعض مناطق الأنفاق التي كانت تُمثّل تحدياً من حيث الوصول، الأمر الذي كان يتطلب ترتيبات دخول مسبقة، أما اليوم فتتيح طائرات (الدرون) فحص تلك المناطق بسهولة، مع نطاق رؤية أوسع وقدرة على التقاط صور عالية الدقة، تُمكّن من إجراء تحليلات أكثر عمقاً ودقة».

وأضاف أن هذه التقنية تقلل المخاطر البشرية، ولا يقتصر أثرها على ذلك فحسب، بل تمتد لتشمل جمع البيانات بشكل آلي، وإصدار تقارير رقمية تدعم تحسين الصيانة واتخاذ القرار، وتمهد لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً في تحليل الصور الملتقطة.

ويُمثّل هذا التحوّل المبتكر خطوة مهمة في جهود الهيئة لتبنّي التقنيات الذكية والمتقدمة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في مجال التحوّل الرقمي، ويُسهم في رفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، ويضع معايير جديدة للصيانة التنبؤية وإطالة عمر الأصول.

كما تعكس هذه المبادرة توافق الهيئة مع استراتيجيتها 2024-2030 التي تركز على الاستدامة والابتكار والتميز في الخدمات، وتدعم كذلك استراتيجية الابتكار الوطنية لدولة الإمارات، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة بين أكثر دول العالم ابتكاراً، عبر تبنّي التقنيات المتقدمة في القطاعات الحيوية.

من جانبه، قال المدير العام بالإنابة في «كيوليس إم إتش آي»، فيكاس ساردانا: «يجسد هذا التطور التزامنا المشترك بالابتكار الذي لا يُعزّز الأداء التشغيلي فحسب، بل يولي أيضاً سلامة فرق العمل أولوية قصوى».