إطلاق «طريق دبي للكرفانات».. أول مسار متكامل لرحلات البر في المنطقة

أعلنت بلدية دبي إطلاق «طريق دبي للكرفانات»، أول مسار متكامل من نوعه على مستوى المنطقة، في خطوة نوعية تُرسّخ مفهوماً جديداً للسياحة القائمة على الطبيعة، يقوم على ربط محطات وحدائق مخصصة وتجارب رحلات برية ضمن شبكة متكاملة وسهلة الوصول، ويُعزّز المشروع مكانة دبي وجهةً إقليميةً رائدةً لسياحة «الكرفانات» في دولة الإمارات والمنطقة، كما يسهم في توفير تجارب خارجية جديدة تُثري جودة الحياة للسكان والزوار.

وفي إطار دورها الاستراتيجي، ستتولى بلدية دبي تطوير البنية التحتية الأساسية، وإصدار الأطر التنظيمية اللازمة لتمكين مطوري ومشغلي القطاع الخاص من إنشاء وإدارة وتشغيل «طريق دبي للكرفانات» في مختلف أنحاء الإمارة، ويُسهم هذا التوجّه في فتح آفاق استثمارية جديدة، وتنويع المنتجات السياحية، ودعم نمو منظومة متكاملة لسياحة «الكرفانات» في دبي.

ويقدّم «طريق دبي للكرفانات» طيفاً واسعاً من التجارب التي تعكس التنوع البيئي في الإمارة، بما يشمل البيئات الجبلية والساحلية والصحراوية، وتجارب الغابات، ومن خلال ربط هذه البيئات ضمن مسار موحّد، يوفّر المشروع تجربة متكاملة تجمع بين الطبيعة والمغامرة والاستمتاع بالهواء الطلق، ضمن وجهات مجهّزة وكاملة الخدمات.

وينسجم المشروع مع التزام دبي بتعزيز جودة الحياة، كما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال ترسيخ مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية تتبنى الابتكار والاستدامة وتنوّع التجارب، وسيُقدّم المشروع وجهات عائلية على مدار العام، تتكامل فيها مرافق الضيافة والمطاعم والاستجمام والأنشطة الترفيهية، لتناسب مختلف الفئات العمرية.

وصُمّم المشروع لدعم نمو قطاع «الكرفانات»، حيث يتضمن حوافز ومبادرات جاذبة للاستثمار، مثل تقديم تسهيلات وحوافز ودعم مالي، وخفض تكاليف الأراضي للمطورين والمشغلين، كما ستتعاون بلدية دبي مع المؤسسات المالية لتوفير حلول دفع مرنة، بما يدعم تملك وتأجير «الكرفانات».

ومن خلال التعاون مع منظمي الرحلات السياحية وشركاء القطاع الخاص، سيتم الترويج لـ«طريق دبي للكرفانات» على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تهدف المبادرة إلى تشجيع سياحة «الكرفانات»، واستقطاب المصنّعين ومزودي الخدمات، وترسيخ مكانة دبي بوابةً إقليميةً لتجارب هذا النوع من السياحة.

ويُصمّم هذا الربط بين الحدائق ليُمكّن العائلات من استكشاف الوجهات الطبيعية في دبي عبر تجارب رحلات برية مترابطة، بما يعزّز الروابط الأسرية، من خلال الأنشطة الخارجية المشتركة، ويوفّر في الوقت ذاته، أسلوباً صديقاً للبيئة لاكتشاف طبيعة الإمارة. وستراعي البرامج والمرافق احتياجات مختلف الأجيال، مع ضمان سهولة الوصول والراحة والسلامة على مدار العام.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، بدر أنوهي: «يعكس إطلاق (طريق دبي للكرفانات) التزام بلدية دبي بتطوير نماذج سياحية مبتكرة ومستدامة ومتكاملة تُعزّز جودة الحياة، وتفتح آفاقاً اقتصادية جديدة، ومن خلال إرساء الأسس التنظيمية والبنية التحتية لسياحة (الكرفانات)، تُمكّن بلدية دبي مشاركة القطاع الخاص، وتوفّر في الوقت ذاته للسكان والزوار، أساليب جديدة لاستكشاف البيئات الطبيعية في دبي، ضمن وجهات خارجية ميسرة ومناسبة للعائلات».

ودعت بلدية دبي المستثمرين ومنظمي الرحلات السياحية ومشغلي الطريق وشركاء القطاع الخاص، محلياً ودولياً، إلى المشاركة في تشكيل وتطوير وتشغيل شبكة سياحة «الكرفانات» الجديدة، وتمثل هذه المبادرة منصة طويلة الأمد للنمو المستدام، تدعم السياحة والاستثمار ضمن القطاع.

• «المشروع» يُعزّز مكانة دبي وجهةً سياحيةً عالميةً، ويدعم مستهدفات جودة الحياة وأجندة دبي الاقتصادية «D33».

• توفير إطار تنظيمي وبنية تحتية متكاملة، لتمكين استثمارات القطاع الخاص من تطوير وتشغيل مسارات وحدائق لـ«الكرفانات».