شرطة دبي تستقبل 39.3 ألف مكالمة خلال التقلبات الجوية

تلقت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال فترة التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة، يومَي الخميس والجمعة الماضيين، 39 ألفاً و299 مكالمة هاتفية على رقمَي مركز القيادة والسيطرة، «999» المخصص للحالات الطارئة، ومركز الاتصال «901» المخصص للحالات غير الطارئة.

وتوزعت المكالمات بين 32 ألفاً و391 مكالمة على الرقم «999»، و6908 مكالمات على مركز الاتصال «901»، فيما استقبل موظفو مركز الاتصال، 427 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و1690 مُحادثة فورية من خلال خدمة «الدردشة» عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، أجابوا خلالها عن الاستفسارات والطلبات.

وأثنت شرطة دبي على جهود موظفي مركز القيادة والسيطرة ومركز الاتصال 901 الذين عملوا على مدار الساعة للإجابة عن استفسارات المتعاملين والرد على مكالماتهم، بما يعكس توجهاتها في الاستجابة السريعة.

ونبهت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى أن الاتصال على الرقم «999» يكون في الحالات الطارئة، والاتصال على الرقم «901» للحالات غير الطارئة، إلى جانب الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي، مشيرةً إلى أن ضباط وأفراد الشرطة في مركز اتصال 901 جاهزون دائماً للرد على المكالمات ومساعدة الجمهور.