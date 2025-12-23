"الأرصاد": طقس الإمارات من الثلاثاء إلى السبت صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء، رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة الغربية يصبح صحو إلى غائم جزئي وتظهر السحب المنخفضة على الجزر والبحر غرباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس المتوقع غداً الأربعاء: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة الغربية يصبح صحو إلى غائم جزئي وتظهر السحب المنخفضة على الجزر والبحر غرباً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن الطقس يوم الخميس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية يصبح صحو إلى غائم جزئي إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

فيما سيكون الطقس المتوقع يوم الجمعة: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية يصبح صحو إلى غائم جزئي إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع أن الطقس السبت: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية يصبح صحو إلى غائم جزئي يصبح غائماً ليلاً على الجزر والبحر غرباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.