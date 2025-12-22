"الطرق والمواصلات" توظف تقنية الدرون لفحص أنفاق مترو دبي

في خطوة تعكس التزامها بتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن توظيف تقنية الطائرات بدون طيار "الدرون" لفحص أنفاق مترو دبي وذلك بالتعاون مع مشغل المترو (كيوليس إم إتش آي). وتأتي هذه المبادرة لشكل نقلة نوعية وبداية مرحلة جديدة من الابتكار والتميّز والتطور الرقمي في عمليات تشغيل مترو دبي.

وتفصيلاً، قال داوود الرَّيس، مدير إدارة الصيانة بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: "لقد أسهم استخدام التقنية في تحقيق انخفاضٍ بنسبة (60%) في مدة الفحص، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، إلى جانب تحسّناً كبيراً في كفاءة عمليات الفحص ككل، لاسيما في بعض مناطق الأنفاق التي كانت تمثّل تحدياً من حيث الوصول، الأمر الذي كان يتطلب ترتيبات دخول مسبقة.

أما اليوم، فتتيح طائرات الدرون فحص تلك المناطق بسهولة، مع نطاق رؤية أوسع، مع القدرة على التقاط صور عالية الدقة تمكن من إجراء تحليلات أكثر عمقاً ودقة.

وأضاف أن هذه التقنية تقلل المخاطر البشرية، ولا يقتصر أثرها على ذلك فحسب، بل تمتد لتشمل جمع البيانات بشكل آلي، وإصدار تقارير رقمية تدعم تحسين الصيانة واتخاذ القرار، وتمهد لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً في تحليل الصور الملتقطة".

ويمثّل هذا التحوّل المبتكر خطوة مهمة في جهود الهيئة لتبنّي التقنيات الذكية والمتقدمة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في مجال التحوّل الرقمي. ويسهم في رفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، ويضع معايير جديدة للصيانة التنبؤية وإطالة عمر الأصول.

كما تعكس هذه المبادرة توافق الهيئة مع استراتيجيتها 2024–2030، التي تركز على الاستدامة والابتكار والتميّز في الخدمات. وتدعم كذلك استراتيجية الابتكار الوطنية لدولة الإمارات، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة بين أكثر دول العالم ابتكاراً عبر تبنّي التقنيات المتقدمة في القطاعات الحيوية.

من جانبه، قال فيكاس ساردانا، المدير العام بالإنابة في كيوليس إم إتش آي: "نفخر في كيوليس إم إتش آي بدعم رؤية هيئة الطرق والمواصلات نحو منظومة نقل أكثر ذكاءً وسلامة وكفاءة. ويجسد هذا التطوّر التزامنا المشترك بالابتكار الذي لا يعزز الأداء التشغيلي فحسب، بل يولي أيضاً سلامة فرق العمل أولوية قصوى. ومن خلال اعتماد تقنيات جديدة، نساهم في خلق بيئة عمل أكثر أماناً ووضع معايير حديثة للتميّز في تشغيل أنظمة النقل بالسكك الحديدية".

ومع استمرار دبي في ريادة التحوّل نحو التنقّل الذكي، يعكس دمج طائرات الدرون في عمليات المترو التزام إمارة دبي بتطوير بنية تحتية ذكية، وتطبيق معايير سلامة متقدمة، وتعزيز التميّز القائم على التكنولوجيا. وتمثّل هذه الخطوة دليلاً واضحاً على أن مترو دبي لا يواكب الابتكار العالمي فحسب، بل يساهم في صنعه.