"الأرصاد": فصل الشتاء يبدأ اليوم والحرارة تصل إلى تحت الصفر في بعض المناطق بالدولة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن فصل الشتاء يبدأ فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في الثلث الأخير من شهر ديسمبر، وتحديدًا في 22 ديسمبر.

ويُعد المرتفع الجوي السيبيري هو النظام الجوي السائد خلال فترة الشتاء في الطبقة السطحية، حيث يمتد إلى منطقة الخليج العربي، ويصاحبه رياح شمالية غربية تكون نشطة أحيانًا، أو رياح شمالية شرقية، ما يؤدي إلى تدفق كتلة هوائية باردة تتسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على الدولة خلال هذا الفصل، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

وقد تصل درجات الحرارة إلى أقل من درجة الصفر المئوية في بعض المناطق الداخلية والجبلية، مؤكداً على أن المناخ في دولة الإمارات والأجواء في فصل الشتاء عمومًا، وما يتسم به طقس الدولة من تنوع، يناسب مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية، ويعد مناخ محفز وجاذب.

وأوضح المركز، أن الدولة تتعرض خلال هذا الفصل لمرور عدة منخفضات جوية، مثل المنخفض الجوي القادم من جهة البحر الأحمر، والمنخفض الجوي من البحر المتوسط، وكذلك امتداد المنخفض الجوي من جهة الشرق.

وتؤدي هذه المنخفضات إلى زيادة كميات السحب وسقوط الأمطار.

كذلك يتشكل الضباب خلال هذا الفصل في حال تأثر الدولة بحالة من الاستقرار الجوي وارتفاع الرطوبة وهدوء الرياح.

وأشار إلى أن الطقس في دولة الإمارات، يمتاز في فصل الشتاء بالتنوع، بسبب تنوع التضاريس وكذلك الموقع الجغرافي المتميز للدولة في الخليج العربي، حيث تطل على الخليج العربي من الشمال، وعلى بحر عُمان وبحر العرب من الشرق، إضافة إلى وجود الجبال في الشرق والشمال، وصحراء الربع الخالي من الجنوب والغرب.

ولفت المركز إلى أن هذا التنوع يؤدي إلى تنوع في الطقس خلال فصل الشتاء؛ فيكون الطقس في المناطق الصحراوية (البر) مائلًا للبرودة أو باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يكون معتدلًا نهارًا. أما في المناطق الجبلية والمرتفعات فيكون الطقس مائلًا للبرودة في أغلب الأوقات وباردًا ليلًا وفي الصباح، وذلك بسبب ارتفاعها عن سطح البحر، إذ يبلغ ارتفاع جبل جيس –على سبيل المثال– نحو 1800 متر.

أما المناطق الساحلية فتتميز باعتدال الطقس معظم الأوقات، وفي المناطق الساحلية تكون أغلب أيام الشتاء معتدلة، ويكون ارتفاع الموج على الساحل ما بين قدم إلى قدمين، وبالتالي يكون مناسبًا لممارسة الأنشطة البحرية والألعاب المائية.

وتوقع المركز أن تشهد الدولة بعض أيام الشتاء سقوط أمطار مع غطاء سحابي، ما يعطي شعورًا بالراحة والرغبة في الخروج إلى المناطق المفتوحة. علمًا بأن الأمطار قد تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق وفي أيام محدودة، مما يؤدي إلى جريان الأودية في المناطق الجبلية، ويتشكل منظر جميل مع جريان المياه في الشعاب، ولكن لا بد من أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من هذه الأماكن.

وقال المركز: "بالنسبة للرياح، فإنها تكون في معظم الأوقات خفيفة إلى معتدلة، مما يتيح الفرصة لممارسة الأنشطة والتنزه والقيام بعمليات التخييم، إذ تساعد الرياح الخفيفة والمعتدلة في معظم أيام الشتاء على ذلك. وهذه هي القاعدة، والاستثناء هو وجود رياح نشطة السرعة في بعض الأيام، أما الرطوبة النسبية في فصل الشتاء فهي غير مزعجة بشكل عام، لكنها قد تسبب في بعض الأيام تشكل الضباب، خاصة عند ارتفاعها بشكل كبير في فترة الصباح الباكر واستقرار الأحوال الجوية، مما يسبب في استمرار الضباب في بعض الأيام خلال الساعات الأولى من النهار".

وأشار المركز، إلى أنه وفقاً للإحصائيات المناخية لفصل الشتاء في الدولة متوسط درجات الحرارة العظمى في فصل الشتاء: 24 – 27 درجة مئوية، ومتوسط درجات الحرارة الصغرى في فصل الشتاء: 14 – 16 درجة مئوية، ومتوسط الرطوبة النسبية في فصل الشتاء: 55 – 64 %، فيما يبلغ متوسط سرعة الرياح في فصل الشتاء: 11 – 13 كم/ساعة.