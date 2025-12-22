حمدان بن محمد يلتقي إيلون ماسك.. ويستعرض معه آفاق التطور التكنولوجي

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، الرئيس التنفيذي لشركات «إكس» و«سبيس إكس» و«تسلا» و«ستارلينك»، إيلون ماسك.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على «إكس»: «سعيد بلقاء إيلون ماسك في دبي، حيث تبادلنا الرؤى حول قطاع الفضاء، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم مسارات التنمية الشاملة ويرتقي بجودة الحياة. وأكدنا خلال اللقاء فخرنا بالشراكات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة مع قادة الاقتصاد العالمي وصنّاع التغيير، انطلاقاً من إيماننا بأن التعاون هو المحرك الحقيقي للتقدم، وأن المرحلة المقبلة تتطلب شراكةً متكاملةً بين القطاعين الحكومي والخاص.. وفي دبي، نعمل لترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، عبر منظومة مستقبلية مستدامة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤسس لفرص واعدة للأجيال القادمة في الإمارات والعالم».

واستعرض اللقاء. الذي جرى بمجلس سموه في ند الشبا، التطور التكنولوجي واسع النطاق الذي يشهده العالم، ويعد ماسك أحد أبرز رموزه، وسبل الاستفادة من الحلول والتطبيقات الجديدة في خدمة عمليات التنمية الشاملة ودعم قدرة الإنسان على التغلب على مختلف التحديات التي يواجهها في شتى المجالات، وتعزيز قدرته على الوصول إلى مستقبل أفضل حافل بفرص التقدم والرخاء.

كما تم التطرّق إلى المكانة المتميزة لدولة الإمارات ودبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، ودورها المتنامي في هذا المجال من خلال رؤية شاملة تقوم على بناء الشراكات مع أهم صُنّاع ومطوري التكنولوجيا حول العالم، وإيجاد الأطر التشريعية والتنظيمية المواكبة للتقدم التقني العالمي، وتوفير الحوافز التي من شأنها استقطاب المواهب والكفاءات المتخصصة القادرة على المساهمة بالأفكار والإبداعات التي تخدم في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وتناول النقاش أهم المقومات التي جعلت من الإمارات مركزاً رئيساً للتكنولوجيا في المنطقة، بما توفره من إمكانات تضعها في متناول المجتمع التقني المزدهر فيها، ومن أهمها البنية التحتية الرقمية المتطورة التي استثمرت لسنوات في إرسائها وضمان أعلى مستويات كفاءتها، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي الذي تسعى دبي أن تكون عاصمةً عالميةً له.

واستعرض اللقاء أهم ملامح الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها دبي ودولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل، والتي تهدف إلى توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ موقع الإمارات في صدارة الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي مستمرة في توفير البيئة المحفزة للابتكار، مستندةً إلى التشريعات المرنة، والشراكات الفعّالة، والاستثمار في العقول، بما يدعم المجتمع التقني المتنامي فيها، ويسهم في صناعة مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

من جانبه، أشاد إيلون ماسك بالرؤية المستقبلية التي تنتهجها دولة الإمارات، والخطوات المتقدمة التي حققتها في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واكتشاف الفضاء، معرباً عن أمنياته لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، عمر سلطان العلماء والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري.

حمدان بن محمد:

