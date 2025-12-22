شرطة رأس الخيمة توجه بإجراء دراسة للمواقع المتضررة من السيول في الإمارة

أكد نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، العميد جمال أحمد الطير - خلال تفقّده عدداً من المناطق الحيوية والسدود في الإمارة، جراء مياه الأمطار التي شهدتها الدولة، خلال اليومين الماضيين، بهدف الوقوف على سير العمل في إعادة تأهيلها والتأكد من كفاءة وسلامة أداء مختلف المناطق والسدود - أن العمل جارٍ، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، على إعداد دراسة مُفصّلة وشاملة لمختلف المواقع المتضررة، لتعزيز مقاومتها للسيول والأمطار، بحيث تكون جاهزة لأي مستجدات مستقبلية، وبما يسهم في احتواء الحالات الجوية المتشابهة التي قد تحدث مستقبلاً، لافتاً إلى أن فريق الطوارئ والأزمات المحلي يعمل بشكل حثيث للبحث في الحلول التي من شأنها الحد من الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، وتقديم الدعم والمساعدة للجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز ودعم منظومة البنية التحتية.

ورافقه في جولته مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، علي راشد النيادي، ومجموعة من كبار ضباط القيادة وأعضاء فريق الطوارئ والأزمات في الإمارة، ووجّه العميد جمال الطير بإجراء الصيانة لعدد من المواقع ورفع كفاءتها لضمان سلامة أفراد المجتمع والممتلكات وتقليل الأضرار، التي قد تسببها مياه الأمطار لاحقاً، وإيجاد حلول عملية ومستدامة لضمان كفاءة البنية التحتية في ظل الظروف الطارئة.

وأكد أهمية تحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية والعمل المشترك من أجل التخطيط المستقبلي لمنع أو تقليل تأثير مياه الأمطار، بما يضمن كفاءة البنية التحتية والسدود، وقدرتها على التعامل مع الحالات الطارئة التي قد تحدث مستقبلاً.