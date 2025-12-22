رئيس الدولة يبحث مسار العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الرئيس الفرنسي    

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى بمتحف زايد الوطني في أبوظبي، بالرئيس الفرنسي، وتبادل معه التهاني بمناسبة قرب حلول العام الجديد، متمنيَين للبلدين وشعبيهما دوام التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مسار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، وإمكانات تعزيزها، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، إضافة إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستدامة، وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه تحقيق التنمية والازدهار.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وحضره الوفد المرافق للرئيس الفرنسي، الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

ولدى وصول الرئيس الفرنسي إلى البلاد، في وقت سابق، كان في مقدمة مستقبليه، بمطار الرئاسة في أبوظبي، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين.