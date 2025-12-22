بدء الشتاء في الإمارات فلكياً.. ويستمر حتى 20 مارس المقبل

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إن فصل الشتاء بدأ فلكياً في الدولة، أمس، مع موعد الانقلاب الشمسي الشتوي الذي صادف، العام الجاري، 21 ديسمبر في تمام الساعة 19:03 مساء بتوقيت الإمارات، ويستمر حتى 20 مارس المقبل موعد دخول فصل الربيع فلكياً.

وأوضح أن فصل الشتاء يبدأ وفق المفهوم الفلكي عند تعامد الشمس عند أدنى نقطة لها من الأرض جنوباً في مدار الجدي، ويكون ذلك في 21 و22 ديسمبر من كل عام، موعد الانقلاب الشمسي الشتوي، في النصف الشمالي من الأرض، فيما يبدأ الشتاء، وفق المفهوم المناخي، مع بداية ديسمبر، حيث تنخفض معدلات درجات الحرارة وتشتد البرودة في النصف الشمالي من الأرض.

وأضاف أن طول الليل يبلغ ذروته في بداية فصل الشتاء، فيما يكون طول النهار الأقصر، حيث يكون طول المدة من طلوع الشمس إلى غروبها قرابة 10:32 ساعات في الإمارات، ثم يزداد طول النهار تدريجياً حتى يتساوى الليل بالنهار قبيل الاعتدال الربيعي.

وأشار إلى أن «مربعانية الشتاء» تبدأ في بادية الشام والعراق مع الانقلاب الشمسي الشتوي، بينما تبلغ برودة الطقس في منطقة الجزيرة العربية أوجها خلال الشتاء، خصوصاً خلال الفترة من منتصف ديسمبر حتى منتصف فبراير، وتكون درجات الحرارة الدنيا دون 15 درجة مئوية في المناطق الساحلية، وتنخفض دون 10 درجات مئوية في المناطق الواقعة في عمق الصحراء والمرتفعات الجبلية، وقد تصل إلى دون 5 درجات مئوية في وسط الجزيرة العربية، وتتدنى دون الصفر المئوي في المرتفعات فوق 1800 متر وفي الأطراف الشمالية من المنطقة.

كما تتأثر المنطقة بكتل هوائية باردة بين الوقت والآخر، خلال هذه الفترة بمعدل منخفض جوي كل سبعة إلى 10 أيام تنخفض فيها درجات الحرارة بفارق أربع درجات مئوية على الأقل عن معدلاتها الطبيعية.

ولفت الجروان إلى أن معدل درجات الحرارة في بداية فصل الشتاء يصل إلى 12 درجة في الحد الأدنى، و25 درجة في الحد الأقصى، ثم تزداد حرارة الجو تدريجياً مع منتصف فبراير حتى تصل إلى 15 درجة و28 درجة في منتصف الفصل، وتصل عند نهايته إلى 18 درجة و32 درجة مئوية وتهب في هذا الفصل الرياح الشمالية والغربية وتكون نشطة، كما تنشط «رياح الشمال» القوية والباردة و«رياح النعشي»، اعتباراً من مطلع يناير إلى نهاية فبراير، ويكون الخليج العربي متقلباً يسكن حيناً ويموج أحياناً أخرى.