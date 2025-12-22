«الوطني للأرصاد»: الطقس غائم حتى الخميس

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة طقساً غائماً حتى الخميس المقبل، نتيجة تعرض الدولة لامتداد منخفض جوي سطحي، ويكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر سحب منخفضة على الجزر وبعض المناطق الغربية، ويكون رطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر ومناطق غربية، ورطباً ليلاً وصباح بعد غد، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون الطقس بعد غد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس المقبل على مناطق داخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون الطقس الخميس المقبل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على مناطق داخلية مع احتمال تشكل الضباب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.