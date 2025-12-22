19 فبراير أول أيام رمضان فلكياً.. وعيد الفطر 20 مارس

توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يكون الخميس 19 فبراير 2026 غرة شهر رمضان فلكياً، مشيراً إلى أن هلال شهر رمضان 1447 يولد يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 الساعة 16:01 بتوقيت الإمارات، وسيغرب بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة فقط، وسيقارب عمره مع غروب الشمس 2:12 ساعة، وبهذا من المتوقع أن تتعذر رؤيته، وسيشهد بعد غروب شمس يوم الأربعاء 18 فبراير.

وعليه، سيكون الخميس 19 فبراير 2026 غرة شهر رمضان المبارك 1447، وسينتهي يوم الخميس 19 مارس، وسيوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026 غرة شوال وعيد الفطر المبارك.

وقال الجروان لـ«الإمارات اليوم»: «في العاصمة أبوظبي مع بداية الشهر الفضيل سيكون طول النهار (من شروق الشمس إلى غروبها) قرابة 11 ساعة و32 دقيقة، وطول فترة الصيام (من الفجر إلى الغروب) قرابة 12 ساعة و46 دقيقة، فيما سيكون مع نهاية الشهر الفضيل طول النهار (من شروق الشمس إلى غروبها) قرابة 12 ساعة و12 دقيقة، وطول فترة الصيام (من الفجر إلى الغروب) قرابة 13 ساعة و25 دقيقة».

وأضاف: «درجة الحرارة خلال شهر رمضان المبارك وفقاً للمعدلات الطبيعية ستكون في بداية الشهر الفضيل العليا 28م والدنيا 16م، مع نشاط الرياح الشمالية، أما في نهاية الشهر الفضيل فستراوح بين 32م للقصوى و19م للدنيا، كما سيبدأ أوان الاضطرابات الجوية الربيعية (السرايات) ونشاط الرياح الغربية، وستكون فرص هطول الأمطار قائمة خلال الشهر الفضيل، وقد تتجاوز 15 ملم، وفق المعدلات المناخية الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام».

وأشار الجروان إلى أن الأرض ستشهد خلال شهر رمضان المقبل ظاهرة خسوف كلي للقمر يوم الثلاثاء 13 رمضان الموافق الثالث من مارس 2026، وتشاهد جزئياً من الإمارات، لافتاً إلى أن العرب تستدل بقرانات نجوم الثريا بالقمر في الاستدلال على المواسم وأهم هذه القرانات «قران الوسم» وهو القران الأقرب إلى ليلة 17 من الشهر القمري، لأنه يمثل موعداً لاعتدال الأجواء وموعد بداية قدوم أمطار الشتاء، و«قران حادي» وهو القران الأقرب إلى ليلة 11 من الشهر القمري لأنه يكون دلالة على بدء دخول البرد، ويصادف ليلة 11 رجب الموافق 31 ديسمبر 2025.

وبيّن الجروان أنه من المتوقع فلكياً أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الاثنين 18 مايو 2026، وعليه سيصادف أول أيام الحج، وهو يوم التروية الثامن من ذي الحجة، يوم الاثنين 25 مايو 2026، ويوم عرفة يوم الثلاثاء التاسع من من ذي الحجة الموافق 26 مايو 2026، ويحل عيد الأضحى المبارك في 10 من ذي الحجة ويوافق الأربعاء 27 من مايو 2026، فيما توافق الأيام من الخميس 28 مايو إلى السبت 30 مايو 2026 أيام التشريق، وهي أيام 11 و12 و13 من ذي الحجة, وهي ضمن موسم الحج والعيد.

جدير بالذكر أن معظم الدول الإسلامية تحرت هلال شهر رجب 1447 هـ، يوم السبت 20 ديسمبر 2025م، وحدث الاقتران المركزي في اليوم نفسه في الساعة 01:43 صباحاً بتوقيت غرينتش، وكانت رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم السبت ممكنة باستخدام التلسكوب من جنوب وجنوب غرب القارة الإفريقية ومن أميركا الجنوبية، في حين أن رؤية الهلال كانت ممكنة بالعين المجردة من غرب أميركا الجنوبية والمحيط الهادئ.

ونظراً لأن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي، فإن العديد من تقاويم الدول الإسلامية جعلت يوم الأحد 21 ديسمبر أول أيام شهر رجب.