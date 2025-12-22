شرطة أبوظبي تحذر من حرائق سوء استخدام الفحم

دعت شرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، الجمهور ضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع» إلى التقيد بإرشادات السلامة العامة أثناء استخدام الحطب وأجهزة التدفئة، لتجنب أية حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها، والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة في استخدام أجهزة التدفئة التي قد تسبب وقوع حوادث مثل حرائق المنازل أو الاختناقات.

وحذّرت من إشعال النار باستخدام الحطب أو الفحم داخل المنزل أو الغرف من دون مراعاة تدابير السلامة تجنباً للاختناق واندلاع الحريق، مؤكدة ضرورة الانتباه عند استخدام مدفأة الحطب، خصوصاً في أوقات الليل وعدم النوم بجانبها تجنّباً لمخاطر الاختناق أو اندلاع الحريق.