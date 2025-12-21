"الموارد البشرية والتوطين" وشرطة دبي تختتمان حملة توعوية للعمال

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، حملة توعية ميدانية للعمال في إمارة دبي، والتي انطلقت في شهر أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز الثقافة القانونية، والوعي الأمني والرقمي لدى العمال، وزيادة معرفتهم بالسلوكيات السلبية وأهمية مكافحة جرائم الاحتيال، بوصفهم شركاء في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وأكدت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة دلال الشحي، أن التوعية تشكل جزءاً رئيساً من استراتيجية الوزارة وجهودها المستدامة لتعزيز تنافسية وتنظيم سوق العمل، وذلك من خلال الأدوات الرقمية والميدانية والتواصل المباشر بما يسهم في تطوير وعي العمال ومعرفتهم بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، مُشيدة بالمبادرات المجتمعية للشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتوعية العمال بمجالات متنوعة حول واقع الحياة والمعيشة في الدولة، ما يؤكد وعي الشركاء وأفراد المجتمع بأهمية القوى العاملة، ومشاركتها الاجتماعية، انطلاقاً من دورها المحوري في التنمية المستدامة، وتعزيز ريادة الدولة في كافة المجالات. وثمنت جهود القيادة العامة لشرطة دبي وتعاونها مع الوزارة في حملة "اعرف حقوقك" والتي تشمل أيضاً التوعوية الأمنية للعمال بما يعزز من انتمائهم المجتمعي وحالة الأمان والاستقرار التي تشهدها إمارة دبي وكافة إمارات الدولة.

وقال مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العقيد عارف بيشوه، إن حملات التوعية الميدانية الموجهة للعمال تُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة العمل الوقائي التي تنتهجها شرطة دبي، انسجاماً مع رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان، وترسيخ مفاهيم الوقاية المجتمعية، وبناء مجتمع آمن ومستدام.

وأوضح أن شرطة دبي تؤمن بأن الأمن مسؤولية مشتركة، وأن رفع مستوى الوعي القانوني والأمني لدى فئات المجتمع كافة، وفي مقدمتهم العمال، يُسهم بشكل مباشر في الحد من الجريمة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، منوهاً بالتزام شرطة دبي بمواصلة جهودها التوعوية والوقائية، دعماً لمسيرة التنمية المستدامة، وترسيخاً لمكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في الأمن المجتمعي والاستباقي.

واستفاد من الحملة التي استهدفت السكنات العمالية، 9200 عامل، وذلك في مناطق الورسان، وجبل علي 1، والمحيصنة 2، والقوز، وجبل علي الصناعية.