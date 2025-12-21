محمد بن راشد يعلن فوز البروفيسور بادي هاني بجائزة «نوابغ العرب» عن فئة الاقتصاد

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، فوز البروفيسور بادي هاني بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد لعام 2025.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس: "نبارك للبروفيسور بادي هاني من لبنان فوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد لعام 2025. أستاذٌ متميّز في الاقتصاد في جامعة سيراكيوز، قدّم إسهامات استثنائية في الاقتصاد القياسي وتطوير نماذج تحليل البيانات الاقتصادية. نشر أكثر من 200 بحثٍ علمي، ويُعد كتابه حول تحليل نماذج البيانات الاقتصادية مرجعاً للباحثين حول العالم".

وأضاف سموه: "مجتمعاتنا العربية بحاجة إلى اقتصاديين محترفين… فالسياسات الفعّالة تُبنى على علمٍ راسخ وبياناتٍ دقيقة… اقتصاد الأمة