"طرق دبي" تفتتح جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، جسرين ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري، يخدمان الحركة المرورية المتجه من شارع الثاني من ديسمبر، باتجاه شارع الشيخ راشد، وشارع المجلس المؤدي إلى شارع المستقبل، بسعة مسارين في الاتجاهين. ويبلغ إجمالي طول الجسرين 2000 متر، وتقدر طاقتهما الاستيعابية بنحو 6000 مركبة في الساعة.

وجرى افتتاح الجسرين قبل الموعد المقرر في منتصف يناير القادم، وسيسهم الجسران في تعزيز انسيابية الحركة المرورية من شارع الثاني من ديسمبر، باتجاه شارعي الشيخ راشد والمجلس، وخفض زمن الرحلة من شارع الثاني من ديسمبر إلى كل من شارع المجلس، وشارع المستقبل، وشارع قصر زعبيل، من 10 دقائق، إلى دقيقتين، إلى جانب خفض الكثافة المرورية على دوار المركز التجارة.

من جهته، قال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير: يعد دوار المركز التجاري، أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، ويربط شارع الشيخ زايد، بخمسة شوارع حيوية هي شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر وشارع قصر زعبيل، وشارع المجلس، ويتضمن المشروع الذي تبلغ تكلفته أكثر من 696 مليون درهم، تنفيذ خمسة جسور بطول 5000 متر، وتحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي، يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الثاني من ديسمبر والحركة المرورية القادمة من شارع المستقبل باتجاه شارع الشيخ زايد جنوبا".