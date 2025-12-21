اللجنة المنظمة لـ «يومكس» و«سيمتكس» 2026 تناقش مستوى الجاهزية

أكدت اللجنة المنظمة لفعاليات معرضي الأنظمة غير المأهولة يومكس والمحاكاة والتدريب سيمتكس 2026، أهمية مواصلة العمل وفق نهج تكاملي يضمن تنسيق الجهود بين اللجان وفرق العمل المختلفة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمعرضين، ويرسّخ مكانتهما كمنصتين عالميتين رائدتين لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة والتدريب، والقطاع المدني، والتجاري، والدفاعي.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الثالث في مركز أدنيك أبوظبي، سبل تعزيز التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات الرسمية وشبه الرسمية ذات الصلة، إلى جانب التأكيد على أهمية التكامل مع فرق العمل في مجموعة أدنيك، بما يضمن انسيابية العمليات التنظيمية، وتوحيد الآليات ووضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المشاركة في تنظيم هذه الفعاليات الدولية.

وتُنظم مجموعة أدنيك فعاليات معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2026، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي بشراكة استراتيجية مع مجموعة «إيدج» وأبوظبي للتنقل، خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة، والتدريب، والتقنيات المدنية والتجارية، إضافة للقطاع الدفاعي والأمني المتقدم.

حضر الاجتماع رئيس اللجنة المنظمة لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2026، العميد الركن محمد عبيد المرشودي، ورؤساء اللجان المختلفة واللجان الفرعية وفرق العمل، حيث جرى استعراض ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات التنظيمية واللوجستية والفنية، إضافة إلى تقييم مستوى جاهزية جميع اللجان المختصة، بما يضمن تنظيم المعرضين والمؤتمرات المصاحبة وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في قطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى ضمان التخطيط المسبق والدقيق لتفاصيل المعرضين بما يشمل الجوانب التنظيمية والفنية والتقنية واللوجستية، إلى جانب الجوانب الإعلامية والأمنية، مع التأكيد على الالتزام بأفضل الممارسات العالمية وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في جميع مراحل الإعداد والتنفيذ.

وشدّدت اللجنة المنظمة على ضرورة تعزيز أطر التواصل المباشر والمستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، وعلى وجه الخصوص مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، بما يسهم في دعم الصناعات الدفاعية الوطنية، وتعزيز مشاركة الشركات المحلية، وتمكينها من عرض قدراتها وحلولها المبتكرة على منصة عالمية تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين من أنحاء العالم.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن التخطيط المبكر والدقيق لتفاصيل معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2026 والمؤتمرات المصاحبة، يُشكل ركيزة أساسية لضمان نجاح هذه الفعاليات وتحقيق مستهدفاتها، بما يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها إمارة أبوظبي كوجهة عالمية مرموقة في مجال تنظيم وإدارة واستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة.

كما جرى التأكيد على جاهزية مركز أدنيك أبوظبي، بما يمتلكه من بنية تحتية متطورة ومرافق عالمية المستوى، وقدرته على توفير منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية واللوجستية والتقنية، بما يضمن تقديم تجربة متميزة للعارضين والزوار والوفود الرسمية، ويعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد للفعاليات والمعارض المتخصصة.

وأكدت اللجنة المنظمة، في ختام الاجتماع، التزامها بمواصلة عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية، ومتابعة تنفيذ الخطط الزمنية المعتمدة، وضمان أعلى مستويات الجاهزية قبل انطلاق فعاليات معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2026، ومؤتمر الدفاع الدولي والمؤتمر التجاري المصاحب، بما يليق بأهمية الحدث ومكانته الإقليمية والدولية، وبما يعكس الصورة الحضارية والمهنية لأبوظبي ودولة الإمارات على الساحة العالمية.