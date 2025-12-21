أمطار محتملة اليوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

تراجعت أمس، معدلات المطر التي شهدتها الدولة الخميس والجمعة، فيما أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة أمس بلغت 3.5 درجات مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة)، فيما بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة 23 درجة مئوية في مطار الفجيرة.

وأوضح أن الطقس اليوم سيكون غائماً جزئياً بوجه عام. وتظهر السحب المنخفضة على الجزر ومناطق ساحلية وغربية مع احتمال سقوط أمطار، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ويكون رطباً ليلاً وصباح غدٍ على مناطق ساحلية وداخلية غربية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي، ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وأشار إلى استمرار الطقس غداً غائماً جزئياً، وتظهر سحب على الجزر ومناطق غربية. ويكون رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهاراً شمالاً، وسرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقع أن يكون الطقس الثلاثاء غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر ومناطق غربية، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكّل الضباب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وسيستمر طقس الأربعاء غائماً جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر ومناطق ساحلية وغربية، ويكون رطباً ليلاً وصباح الخميس على مناطق داخلية مع احتمال تشكّل الضباب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.