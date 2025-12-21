شرطة أبوظبي تتابع الآثار الناجمة عن هطول الأمطار

كثفت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي دورياتها المرورية، وتابعت باهتمام الآثار الناجمة عن هطول الأمطار، وعملت على تعزيز انسيابية حركة السير ومعالجة الازدحام وتفادي وقوع الحوادث بسبب تجمعات المياه في مختلف شوارع وطرقات الإمارة.

وبذل عناصر المرور جهوداً كبيرة للحفاظ على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق في مثل هذه الأحوال الجوية.

وأكدت وضع خطط استباقية لوجود الدوريات عند الأنفاق ومجاري المياه بسبب المنخفض، خاصةً عند الأودية وتجمعات المياه في جميع المناطق تعزيزاً لسلامة مستخدمي الطرق.