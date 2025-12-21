بلدية العين: إغلاق بلاغات الحالة الجوية

أعلنت بلدية مدينة العين عن نجاحها في تحقيق نسبة تعافٍ كاملة بلغت 100%، وإغلاق البلاغات كافة الواردة خلال الحالة الجوية التي شهدتها المدينة يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، حيث تمكنت الفرق الميدانية من التعامل بكفاءة عالية مع 49 بلاغاً متنوعاً، شملت سقوط أشجار، وتجمعات للمياه، وانهيارات جانبية، وحفراً في بعض الطرق، دون تسجيل أي تأثيرات جسيمة على السلامة العامة، ما يعكس الجاهزية العالية، وسرعة الاستجابة، لضمان سلامة البنية التحتية والمجتمع.

وجاءت الجهود الميدانية في ظل ظروف جوية تضمنت هطول أمطار، راوحت حدتها بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة في بعض المناطق، مصحوبة برياح تجاوزت سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة.

وكانت البلدية قد بادرت فور صدور التنبيهات الجوية إلى تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة، مستندة إلى منظومة تنسيق متكاملة بين فرق التشغيل والصيانة وقطاعات الطوارئ، وبالشراكة المباشرة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي والجهات المعنية لضمان سرعة التحرك.

كما ارتكزت الخطة التشغيلية على حزمة من الإجراءات الاستباقية، شملت فحص وتنظيف فتحات تصريف الأمطار، وتوزيع المضخات والمعدات في المواقع الحرجة، وتنبيه المقاولين، إضافة إلى الإغلاق المؤقت للحدائق والمماشي، وتأجيل الفعاليات، حفاظاً على الأرواح.