«باركن» تطبق تعرفة جديدة للمواقف العامة في منطقة وصل جرين بارك

أعلنت شركة «باركن» عن تطبيق تعرفة جديدة للمواقف العامة في منطقة وصل جرين بارك في دبي، وحددت التعرفة لعدد الساعات والاشتراكات الشهرية، وذلك في إطار تنظيم إدارة المواقف في هذه المناطق الحيوية.

وأوضحت أنه تم تحديد هذه المواقف الجديدة ضمن الرمز(614W)، كما تم تركيب ووضع لوحات إرشادية واضحة في الموقع لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة.

وبينت أن التعرفة الجديدة للمواقف المشمولة في تلك المنطقة يتم تطبيقها طوال اليوم لمدة 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، وتبدأ التعرفة بسعر 2 درهم للنصف ساعة، و4 درهم للساعة و8 دراهم لساعتين، و12 درهم لثلاث ساعات، و16 درهم لأربع ساعات.

ولفتت إلى أنها أسعار اشتراكات متنوعة للمواقف العامة لتلبية احتياجات الموظفين والزوار على المدى الطويل، وتشمل خيارات الاشتراكات "اشتراك لمدة 3 أشهر بسعر 900 درهم، واشتراك لستة أشهر بقيمة 1800 درهم، وللاشتراك السنوي، يبلغ السعر 3600 درهم"، وتهدف هذه الخيارات إلى توفير مرونة أكبر للمستخدمين وضمان سهولة توفر المواقف في المنطقتين.