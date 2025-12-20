مرور الموجة الرئيسة للأمطار واستمرار انخفاض «الحرارة» اليوم وغداً

أعلن المركز الوطني للأرصاد مرور الموجة الرئيسة للأمطار التي تعرضت لها معظم مناطق الدولة ليل الخميس ونهار الجمعة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوب برياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تقل كميات السحب مع بقاء الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون السحب الركامية وفرصة سقوط أمطار محدودة اليوم وغداً، مع استمرار انخفاض الحرارة، ليكون الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع مائلاً للبرودة خلال النهار وبارداً خلال الليل، والرياح نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ما يتطلب الالتزام بإجراءات السلامة واتباع تعليمات الجهات المختصة خلال هذه الفترة.

وتفصيلاً، أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأنه ضمن متابعته المستمرة للحالة الجوية، أوضحت صور رادار الإمارات مرور الموجة الرئيسة للأمطار ليل الخميس ونهار الجمعة مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب مناطق الدولة، حيث بلغت أعلى كمية أمطار مسجلة في محطة الغزلة 127 ملم، وميناء صقر 123 ملم، وجبل جيس 116.6 ملم، ورأس الخيمة 72 ملم، كما انخفضت درجات الحرارة المنخفضة بشكل ملحوظ على مستوى الدولة.

وأشار المركز إلى أن الطقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كيلومتراً/ الساعة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتراً/ الساعة، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن الطقس يوم الاثنين غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، وتظهر بعض السحب على الجزر وبعض المناطق الغربية، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً شمالاً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كيلومتراً/ الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.