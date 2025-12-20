خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة.. الرئيس السريلانكي يشكر الإمارات لدعمها الإغاثي المتواصل

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية أنورا كومارا ديساناياكي، أعرب خلاله عن شكره وتقديره للدعم الإغاثي الذي تواصل دولة الإمارات تقديمه إلى المتضررين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها بلاده.

وأعرب سموه خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته إلى الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي والشعب السريلانكي في ضحايا الفيضانات، متمنياً لسريلانكا وشعبها السلامة من كل مكروه.

وتأتي استجابة دولة الإمارات انطلاقاً من نهجها الإنساني في سرعة مد يد العون للمتضررين جراء الكوارث الطبيعية والأزمات حول العالم بهدف تخفيف تداعياتها ودعم جهود التعافي.

وكانت دولة الإمارات قد باشرت استجابة عاجلة عبر قيادة العمليات المشتركة ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تضمنت تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة من فرق البحث والإنقاذ من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إضافة إلى إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الإيوائية الضرورية للمتضررين من الفيضانات.