سوء الأحوال الجوية يرفع أسعار الأسماك في الدولة 60 %

شهدت أسواق الأسماك في الدولة ارتفاعاً تدريجياً في الأسعار منذ منتصف الأسبوع الماضي، بلغ ذروته أمس بما يراوح بين 50% و60%، نتيجة توقف رحلات الصيد بسبب عدم استقرار أحوال الطقس.

ورصدت «الإمارات اليوم» بلوغ سعر كيلوغرام الهامور 65 درهماً والكنعد 60 درهماً والدنيس 40 درهماً، والقاروص 55 درهماً، والقباب 40 درهماً، والهامور الأبيض 52 درهماً، والديباج 33 درهماً، والروبيان ما بين 55 و90 درهماً، حسب الحجم والنوع، فيما بلغ سعر كيلوغرام سمك الزبيدي 40 درهماً، والشعري 30 درهماً، والبوري 32 درهماً، والسلطان إبراهيم 40 درهماً، وبلغ سعر الحبة الواحدة من أم الروبيان 110 دراهم.

وكشف رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة، سليمان الخديم، عن توقف مراكب الصيد في الدولة عن نزول البحر منذ أربعة أيام بسبب الأحوال الجوية.

وأكد الخديم مطالبة الصيادين من جانب الجمعية بعدم نزول البحر حفاظاً على الأرواح والممتلكات، ومنع الجهات المسؤولة هي الأخرى رحلات الصيد طبقاً للتحذيرات الجوية، إضافة إلى عدم سماح قوات حرس الحدود بخروج الصيادين للبحر في حالات الطقس السيئ، مشيراً إلى وجود ما يقارب 6000 صياد مواطن على مستوى الدولة، جميعهم ملتزمون بالقرار حفاظاً على سلامتهم وسلامة من يعملون معهم.

وقال الخديم لـ«الإمارات اليوم» إن لدى الصيادين أجهزة تقنية حديثة يستقبلون من خلالها رسائل الأرصاد لمعرفة حالة البحر، والتحذيرات الجوية الصادرة عن الجهات الرسمية، مشيراً إلى أن الأسماك متوافرة في الأسواق على الرغم من توقف الصيد، حيث يتم تعويض النقص من خلال محصول المزارع السمكية، والأسماك القادمة من الدول المجاورة.

وأوضح الخديم أن توقف الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك خلال هذه الأيام في الأسواق بنسبة تراوح بين 50% و60%، نتيجة ارتباط الأسواق بالعرض والطلب، لافتاً إلى أنه في حال تحسن الطقس اليوم السبت سيتم عودة رحلات الصيد والسماح للصيادين بالخروج إلى البحر على مسافة 5 أميال حتى تستقر الحالة الجوية.

وأفاد بائعون في أسواق السمك، أمير علي، وعمران محمد، وعامر طه، ومحمد بهمن، ويوسف حمزة، بأن أسعار الأسماك في الدولة تخضع للعرض والطلب في المقام الأول، فإذا كان العرض كبيراً تكون الأسعار منخفضة، بينما ترتفع الأسعار في الأيام التي تشهد سوء الأحوال الجوية، وفي حال صادف سوء الأحوال الجوية عطلة نهاية أسبوع يكون الارتفاع في الأسعار أعلى من المعدلات المعتادة نتيجة الإقبال على الشراء، وما يقابله من نقص في المعروض بسبب توقف نزول القوارب للصيد.

وأكدوا أن ارتفاع أسعار الأسماك شمل كل الأصناف، في حين غابت أصناف مرغوبة من الأسماك عن السوق، مثل السلطان إبراهيم، والسبريم، والصافي، متوقعين ألا يستمر ارتفاع الأسعار طويلاً نظراً لتوقع تحسن الأحوال الجوية ابتداء من اليوم السبت وعودة مراكب الصيد المحلية للعمل.

وعزا متسوقون ارتفاع أسعار الأسماك هذه الأيام إلى مبالغة البائعين في الأسعار لتحقيق أرباح مضاعفة، مشيرين إلى وجود تفاوت في الأسعار بين البسطات الموجودة بالسوق، إضافة إلى البيع بأسعار مختلفة من زبون إلى آخر، مطالبين بتشديد الرقابة لتنظيم هذا القطاع الغذائي الحيوي، وإلزام البائعين بالبيع بسعر مناسب وموحد للجميع.