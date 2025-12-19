«إسعاف دبي» تؤكد انخفاض البلاغات الحرجة خلال التقلبات الجوية

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل عبدالكريم جلفار، أن جميع البلاغات التي تلقتها المؤسسة، منذ أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة، خلال فترة التقلبات الجوية، كانت في مجملها بلاغات بسيطة، وجرى التعامل معها بشكل فوري وفي وقت قياسي، سواء في مواقع البلاغ نفسها أو عبر نقل بعض الحالات التي استدعت ذلك، مشيرًا إلى أن عدد البلاغات الحرجة أو الخطرة كان محدوداً جداً مقارنة بالأيام الاعتيادية.

وقال لـ «الإمارات اليوم» إن الانخفاض في البلاغات الحرجة يعود إلى الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية في إمارة دبي، إلى جانب تفعيل نظام "العمل عن بُعد" الذي أسهم في تقليل الحركة المرورية والحد من الإصابات والحوادث، بما انعكس إيجابا على صحة وسلامة أفراد المجتمع، مؤكدًا أن الأوضاع في دبي تسير بصورة طبيعية بفضل الجهود الكبيرة المبذولة للحد من تداعيات التقلبات الجوية.

وأشار إلى أن فرق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف كانت في حالة جاهزية واستعداد على مدار الساعة منذ تشكل الحالة الجوية والمنخفض الجوي، حيث تم تنفيذ خطة ميدانية متكاملة اعتمدت على التوزيع المدروس للموارد والآليات الإسعافية في مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن سرعة الاستجابة لكافة البلاغات.

وأضاف أن فرق المؤسسة تعمل ضمن منظومة طوارئ مشتركة تضم جميع الجهات المختصة، لمتابعة تأثيرات الحالة الجوية والتعامل الفوري مع أي بلاغ طارئ.

وأشار جلفار إلى أنه تم رفع عدد الموظفين التابعين لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال هذه الفترة إلى 425 موظفًا، مقارنة بنحو 300 موظف في الأيام الاعتيادية، لضمان تقديم الدعم اللازم والتعامل مع أي طارئ محتمل بكفاءة عالية، مؤكدًا قدرة الطواقم الإسعافية وجاهزية قدراتها للتعامل مع مختلف البلاغات.

كما أشار إلى أن المؤسسة فعّلت 157 موردًا إسعافيًا متنوعًا، شملت مركبات الإسعاف، ومركبات الدفع الرباعي القادرة على الوصول إلى الطرق المغمورة أو الوعرة، ووحدات الدعم الميداني، وزوارق الإسعاف لتأمين المسطحات المائية، إضافة إلى الإسعاف الجوي بالتعاون مع مركز الجناح الجوي في شرطة دبي، ضمن خطة انتشار مرنة تضمن سرعة الوصول إلى مواقع البلاغات في مختلف أنحاء الإمارة.

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالتعاون الوثيق مع دبي الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة في نقل الحالات المرضية بكفاءة، مثمناً في الوقت ذاته استمرار التنسيق والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في منظومة الطوارئ، وفي مقدمتهم مركز دبي للمرونة، وشرطة دبي، والدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي.

وأكد جلفار أن فرق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ستواصل تواجدها في حالة تأهب واستعداد على مدار الساعة خلال الفترة المقبلة، لضمان الاستجابة السريعة والفعّالة لأي بلاغ طارئ، مشددًا على أن سلامة أفراد المجتمع تمثل أولوية قصوى للمؤسسة، وذلك في ظل استمرار التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية في الإمارة للتعامل مع أي مستجدات بكفاءة عالية.