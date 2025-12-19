طقس الإمارات غداً.. أمطار على المناطق الشمالية والشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:21والمد الثاني عند الساعة 02:57

والجزر الأول عند الساعة 20:07 والجزر الثاني عند الساعة 06:41.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:52 والمد الثاني عند الساعة 22:51

والجزر الأول عند الساعة 15:44 والجزر الثاني عند الساعة 04:40 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 21 14 90 45

دبي 23 14 85 45

الشارقة 22 12 90 45

عجمان 22 12 90 45

أم القيوين 23 14 90 45

رأس الخيمة 22 12 90 50

الفجيرة 25 13 90 50

العـين 20 13 90 45

ليوا 19 11 90 45

الرويس 18 15 90 50

السلع 18 10 90 40

دلـمـا 17 16 80 55

طنب الكبرى / الصغرى 18 16 70 50

أبو موسى 19 17 70 55